Из-за работ на центральном участке изменится график движения МЦД-2

Фото: В. Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы В ночь на 27 декабря из-за работ по переключению главных путей на станции «Площадь трех вокзалов» второго маршрута Московских центральных диаметров изменится график движения поездов.
Фото: В. Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы В ночь на 27 декабря из-за работ по переключению главных путей на станции «Площадь трех вокзалов» второго маршрута Московских центральных диаметров изменится график движения поездов.
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