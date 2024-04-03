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Микроавтобус с пассажирами протаранил бетонные блоки под Челябинском

Микроавтобус с пассажирами протаранил бетонные блоки под Челябинском

Спасатели 3 апреля рассказали детали жуткого ДТП на дороге в Усть-Катавском городском округе. Накануне вечером там уехала в кювет пассажирская «ГАЗель», развозившая сотрудников одного из предприятий после рабочей смены.

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