Микроавтобус с пассажирами протаранил бетонные блоки под Челябинском

Спасатели 3 апреля рассказали детали жуткого ДТП на дороге в Усть-Катавском городском округе. Накануне вечером там уехала в кювет пассажирская «ГАЗель», развозившая сотрудников одного из предприятий после рабочей смены.
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