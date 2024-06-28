Над гробом погибшего в Дагестане силовика рыдали даже мужчины

Виталий Мезенцев не дожил до своего дня рождения ровно неделю. 30 июня ему исполнилось бы 32 года. Сотрудник ДПС из Тюменской области стал одним из 16 силовиков, которые погибли от рук бандитов в Дагестане во время терактов 23 июня.