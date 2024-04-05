СМИ: Байден пригрозил Нетаньяху лишить Израиль поддержки Вашингтона

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг, 4 апреля, заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Тель-Авив может лишиться поддержки Белого дома, если еврейское государство не сменит курс действий в секторе Газа, – сообщает в пятницу, 5 апреля, Axios.