ЕС: Эй, Украина! Россия уже сдаётся? Украина: (оглядывая окрестности схрона в перископ) Сам у неё спроси.
Санкционные войны...
Комментарии
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Игорь
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16 час.
Петр Паринов
Бандеровцы - это бешеные собаки.... Бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....
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16 час.
Петр Паринов
Элиты Великобритании и США используют Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа. Об этом РИА Новости рассказал экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.
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16 час.
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