Санкционные войны...

Петр Паринов

Бандеровцы - это бешеные собаки.... Бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....