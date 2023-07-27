Санкционные войны...

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Комментарии
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Игорь
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16 час.
Петр Паринов
Бандеровцы - это бешеные собаки.... Бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....
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