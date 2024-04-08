Лень и гостеприимство: в Алматы назвали особенности казахстанцев

Результаты уникального исследования представили в южной столице в рамках Central Asia Fashion. Независимые эксперты в ходе опросов выяснили, в чем отличительные особенности казахстанцев, какие у них нормы поведения, насколько они чтут традиции, с чем ассоциируется у жителей их страна? Читайте в материале inAlmaty.