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Оде Осборн о бое с Асу Алмабаевым: «Моя цель – финишировать его»

Ямайский боец UFC Оде Осборн заявил, что будет настроен на досрочную победу в поединке против Асу Алмабаева из Казахстана на турнире в Нэшвилле 5 августа.

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