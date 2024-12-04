Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Сената Камбоджи

Пекин, 3 декабря /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи /НПК/, председателем Сената /верхней палаты парламента/ этой страны Хун Сеном, призвав к твердой взаимной поддержке для укрепления нерушимой дружбы между двумя странами.
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