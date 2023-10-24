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"РУССКИЕ СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ": ЭКС-АНАЛИТИК ЦРУ США РАССКАЗАЛ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С УКРАИНСКИМИ ATACMS

"РУССКИЕ СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ": ЭКС-АНАЛИТИК ЦРУ США РАССКАЗАЛ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С УКРАИНСКИМИ ATACMS

Вооружённые силы Украины растратили чудо-оружие: переданных им США ATACMS осталось несколько штук. В интервью с журналистом Стивеном Гарднером бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что для Вооружённых сил России работа с ATACMS уже не представляет особой сложности, как и со снарядами HIMARS, и крылатыми ракетами Storm Shadow.

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