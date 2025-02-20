В Брюсселе назвали условия для вступления Северной Македонии в ЕС

Еврокомиссия с нетерпением ожидает начала переговоров с Северной Македонией по основному блоку вопросов как можно скорее, когда будут выполнены условия, установленные Советом ЕС, сообщил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии.
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