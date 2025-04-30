Российские военные тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. В Донецкой Народной Республике российские бойцы провели успешную операцию, в ходе которой уничтожили 16 военнослужащих ВСУ с помощью трех точных выстрелов из 120-мм миномета.
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