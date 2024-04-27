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Тортунов не видел Разина тренером во время игровой карьеры: «Нет, однозначно. Он в основном молчал – даже когда был состоявшимся хоккеистом»

Бывший вратарь выступал за «Металлург» вместе с нынешним главным тренером магнитогорцев.  Под руководством Разина клуб выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Локомотив» (4-0).

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