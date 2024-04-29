Юных петербуржцев приглашают на кастинг фильма «Манифест мечты»

Проект расскажет о том, каким видят свое будущее современные подростки Ребята из Петербурга и Ленинградской области смогут стать героями документального фильма-исследования, об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
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