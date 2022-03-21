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Москалькова назвала неохолокостом беспрецедентное ущемление прав русских в Европе и США

Москалькова назвала неохолокостом беспрецедентное ущемление прав русских в Европе и США

"Мы наблюдаем беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких, как дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Анна Нетребко, отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа, русским детям за границей не дают учиться, отчисляют из университетов студентов, русским запрещают посещать рестораны, отказывают в медицинской помощи", - написала в своем Telegram-канале Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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