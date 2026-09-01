Катеренчук: жителям Киева необходимо запастись едой и водой на неделю-полторы

Жителям Киева следует сделать дома запас еды и питьевой воды примерно на неделю-полторы. Об этом заявил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук, его слова передает украинское издание «Страна.
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