В Японии принят бюджет с рекордными военными расходами

На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня и периодических запусков северокорейских ракет Япония все больше уделяет внимание усилению своих военных сил.
Популярные статьи
- Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль
- Украинская пресса написала о большом количестве отказывающихся идти на передовую военнослужащих ВСУ
- Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя
Свежие комментарии