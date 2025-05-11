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Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая

Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая

Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 маяНочью Путин отбил подачу глобалистов выдвинувших России очередной ультиматум - "соглашайтесь на 30дневное перемирие на наших условиях, а не то будут санкции и все такое".

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