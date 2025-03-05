Говорят: "Как трудно, все когда-то жили, С ведрами, в колодец, за водой ходили!" Трудно? Может трудно, но все улыбались, Как тогда б сказали - все друг с другом знались.
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Говорят: "Как трудно, все когда-то жили, С ведрами, в колодец, за водой ходили!" Трудно? Может трудно, но все улыбались, Как тогда б сказали - все друг с другом знались.