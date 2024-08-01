Омская область стала восьмой в стране по миграционной убыли населения. Хуже ситуация в Белгороде, Оренбурге, Дагестане и двух регионах Сибири.
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Омская область стала восьмой в стране по миграционной убыли населения. Хуже ситуация в Белгороде, Оренбурге, Дагестане и двух регионах Сибири.