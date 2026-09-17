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ЛДПР в Орловской области: верность курсу Жириновского и защита интересов простых людей

Для регионального отделения — это живая традиция отстаивать интересы тех, кто чаще всего остаётся за рамками громких отчётов и красивых презентаций: обычных семей, пенсионеров, людей, столкнувшихся с несправедливостью и бюрократическими барьерами.

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