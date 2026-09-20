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Ивановские производители сувенирной продукции поборются за победу в конкурсе «Золотого кольца»

Ивановские производители сувенирной продукции поборются за победу в конкурсе «Золотого кольца»

В честь предстоящего 60-летия легендарного туристического маршрута «Золотое кольцо», которое отметят в 2027 году, объявлен креативный конкурс «Сделано на Золотом кольце».

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