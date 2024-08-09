Аналитик Камикубо: Токио не требует извинений США, будучи под "ядерным зонтиком"

Япония не критикует США и официально не требует извинений Вашингтона за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки по ряду причин, одной из которых является "ядерный зонтик" Соединенных Штатов над Японией в наши дни.
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