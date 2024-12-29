Ветер, угроза наводнения и похолодание: какой будет погода в Петербурге до конца года. 29 и 30 декабря в Северной столице температура повысится до +5 градусов, ожидаются дожди.
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Ветер, угроза наводнения и похолодание: какой будет погода в Петербурге до конца года. 29 и 30 декабря в Северной столице температура повысится до +5 градусов, ожидаются дожди.