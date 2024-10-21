Сбои в работе системы оплаты проезда с помощью QR-кода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возникли проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте с помощью QR-кодов. Пассажиры жалуются на массовый сбой в работе системы, который приводит к невозможности оплатить проезд по льготным тарифам.
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