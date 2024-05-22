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WSJ: Гибель Раиси обернется катастрофой для Запада

WSJ: Гибель Раиси обернется катастрофой для Запада

Газета The Wall Street Journal написала о готовности стран Запада к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Тегераном после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

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