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Царьград

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Кабанов: дети мигрантов не интегрируются и создают анклавы

Кабанов: дети мигрантов не интегрируются и создают анклавы

«Не с нами, а вместо нас»: эксперт оценил риски интеграции детей мигрантов.Заявления о том, что дети мигрантов — это будущее страны, повторяют ошибки европейской социальной политики и не учитывают реальных рисков для безопасности.

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