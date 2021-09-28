«Абсурдное обвинение»: россиянина Олега Никитина выпустят из тюрьмы в США

Российский предприниматель будет выпущен из американской тюрьмы.Отрадная новость поступила из США. Российский предприниматель Олег Никитин, арестованный 18 сентября и обвинявшийся в нарушении американских экономических санкций, получил приговор в виде 28 месяцев тюрьмы и штрафа в 250 тысяч долларов, что с учетом уже проведенных двух лет в тюрьме (а также скинутых 108 дней за хорошее поведение и за нахождение в карцере), означает его освобождение и выход из тюрьмы в ближайшие 2−3 недели.