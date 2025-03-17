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Царьград

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Иран отвергает обвинения США в поддержке хуситов и нарушении эмбарго

Иран отвергает обвинения США в поддержке хуситов и нарушении эмбарго

Иран решительно отвергает обвинения США в поддержке хуситов в Йемене и нарушении оружейного эмбарго. Постпред Ирана при ООН назвал заявления Штатов "безрассудными и провокационными".

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