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Царьград

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SHOT ПРОВЕРКА выявил соевые ингредиенты в наггетсах «Мираторга»

SHOT ПРОВЕРКА выявил соевые ингредиенты в наггетсах «Мираторга»

Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА обнаружил противоречие в маркировке куриных наггетсов «Мираторга»: лицо упаковки заявляет, что в продукте нет сои, однако в составе значатся соевые волокна и белок.

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