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Штамм FLiRT может привести к росту заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах и во всем мире летом

Штамм FLiRT может привести к росту заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах и во всем мире летом

По данным издания, в настоящее время в США доминирует штамм KR.2, входящий в группу FLiRT. Летом в США может произойти увеличение числа случаев заражения коронавирусом из-за распространения варианта FLiRT.

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