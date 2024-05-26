Штамм FLiRT может привести к росту заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах и во всем мире летом

По данным издания, в настоящее время в США доминирует штамм KR.2, входящий в группу FLiRT. Летом в США может произойти увеличение числа случаев заражения коронавирусом из-за распространения варианта FLiRT.
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