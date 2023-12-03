В коммуналке на Королева мужчина в гостях зарезал собутыльника

В Приморском районе Петербурга местный житель принял у себя гостя и устроил застолье со спиртным. В ходе распития горячительных напитков мужчины повздорили, что в итоге закончилось смертельным ножевым ранением для хозяина.
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