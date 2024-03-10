ПВО группировки «Юг» уничтожила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

У нас над краиной чистое небо было совсем недавно , но самолёты , причём советские , не убывают. Почему не организуют их уничтожение на аэродромах ? Сводку надо давать по всему фронту , чтобы вырисовывалась полная картина , а не кусочками по разным участкам . И почему спутники противнику дают полную ситуацию ? Уничтожать без промедления по обнаружению Я переживаю , ночами не сплю