Подразделения ПВО Южной группировки войск уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов в районах Ясиноватой, Новоандреевки и Яковлевки Донецкой Народной Республики, сообщил «Звезде» старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.
ПВО группировки «Юг» уничтожила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
У нас над краиной чистое небо было совсем недавно , но самолёты , причём советские , не убывают. Почему не организуют их уничтожение на аэродромах ? Сводку надо давать по всему фронту , чтобы вырисовывалась полная картина , а не кусочками по разным участкам . И почему спутники противнику дают полную ситуацию ? Уничтожать без промедления по обнаружению Я переживаю , ночами не сплю
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4 час.
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