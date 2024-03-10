Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    У нас над краиной чистое небо было совсем недавно , но самолёты , причём советские , не убывают. Почему не организуют...ПВО группировки «...
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ПВО группировки «Юг» уничтожила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS

ПВО группировки «Юг» уничтожила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS

Подразделения ПВО Южной группировки войск уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов в районах Ясиноватой, Новоандреевки и Яковлевки Донецкой Народной Республики, сообщил «Звезде» старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
У нас над краиной чистое небо было совсем недавно , но самолёты , причём советские , не убывают. Почему не организуют их  уничтожение на аэродромах ? Сводку надо давать по всему фронту , чтобы вырисовывалась полная картина , а не кусочками по разным участкам . И почему спутники противнику дают полную ситуацию ? Уничтожать без промедления по обнаружению Я переживаю , ночами не сплю
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