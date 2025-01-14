Деньги - таджикам. А русские сами справятся?

Леонид Руси

На таджиков сделали ставку, дебилы...!!! А знают они, что таджики под знаком Девы... как хохлы, албанцы, болгары и японцы? Комментарии излишни! Взращивают ещё одно племя врагов. Если православные хохлы и братушки... предают при первой возможности... А тут иноверцы... А знают ли эти бараны, что принимают такие решения, что в Деве есть Плутон? Плутон... это палач! А тут целая нация палачей!!!