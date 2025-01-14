Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Деньги - таджикам. А русские сами справятся?

Деньги - таджикам. А русские сами справятся?

Царьград Бюджет трясут - Пинчук сформулировал жёстко Фото: Freepik.com Проекты, нацеленные на помощь так называемым братским республикам, следует реализовать, когда свои задачи решены целиком и полностью.

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Комментарии
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Елена Хараничева
За что же вы так свой российский народ не любите?
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3 час.
Леонид Руси
На таджиков сделали ставку, дебилы...!!! А знают они, что таджики под знаком Девы... как хохлы, албанцы, болгары и японцы? Комментарии излишни! Взращивают ещё одно племя врагов. Если православные хохлы и братушки... предают при первой возможности... А тут иноверцы... А знают ли эти бараны, что принимают такие решения, что в Деве есть Плутон? Плутон... это палач! А тут целая нация палачей!!!
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2 час.
ТТ
Тимофей Тимофеев
воры....
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2 час.

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