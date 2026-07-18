Семак оценил готовность «Зенита» к матчу и отреагировал на информацию о том, что «Спартак» «закапывает собаку в центре поля»

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак — о предстоящем матче за первый трофей сезона. — Сергей Богданович, все ли готовы сыграть в этом матче, все ли прилетели и, в частности, готовы ли сыграть новички? — Новички готовы сыграть.