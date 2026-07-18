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Спорт Уик-Энд

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Семак оценил готовность «Зенита» к матчу и отреагировал на информацию о том, что «Спартак» «закапывает собаку в центре поля»

Семак оценил готовность «Зенита» к матчу и отреагировал на информацию о том, что «Спартак» «закапывает собаку в центре поля»

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак — о предстоящем матче за первый трофей сезона. — Сергей Богданович, все ли готовы сыграть в этом матче, все ли прилетели и, в частности, готовы ли сыграть новички? — Новички готовы сыграть.

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