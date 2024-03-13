Прорыв закончился горой трупов боевиков и горящими танками на границе: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 марта 2024 года Юлия СоколоваМинистерство обороны России поделилось кадрами, где видны последствия неудачного попытки украинских спецназовцев пересечь границу России.