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Газета.ру

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Сбер выпустил новые ЦФА на собственной платформе "Цифровые активы"

Сбер выпустил новые ЦФА на собственной платформе "Цифровые активы"

Сбер провел новый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе кредита ООО «ИСК «Петроинжиниринг».

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