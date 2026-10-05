Сбер выпустил новые ЦФА на собственной платформе "Цифровые активы"

Сбер провел новый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе кредита ООО «ИСК «Петроинжиниринг».
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