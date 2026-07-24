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"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук

"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук

Удары по портам Украины лишают ВСУ возможности получать крупнотоннажные поставки дронов из Европы. Она сделала ставку на производство БПЛА, поскольку утратила возможность массового выпуска танков и ракет.

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