"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук

Удары по портам Украины лишают ВСУ возможности получать крупнотоннажные поставки дронов из Европы. Она сделала ставку на производство БПЛА, поскольку утратила возможность массового выпуска танков и ракет.
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