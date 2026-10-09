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Оптимизма нет! Мир или новая эскалация: Рубио сделал громкое заявление о конфликте

Оптимизма нет! Мир или новая эскалация: Рубио сделал громкое заявление о конфликте

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт между Россией и Украиной зашёл в «стратегический тупик».

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