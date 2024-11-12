Asus ROG Phone 9 со Snapdragon 8 Elite точно получит 24 ГБ ОЗУ. Новинка уже появилась в Geekbench

Игровой телефон Asus ROG Phone 9 появился в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтверждает, что устройство будет оснащено однокристальной системой Snapdragon 8 Extreme Edition и 24 ГБ оперативной памяти.
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