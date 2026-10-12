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Новости Липецка

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В Липецкой области пьяный мужчина устроил погоню на переделанном ВАЗе

В Липецкой области пьяный мужчина устроил погоню на переделанном ВАЗе

24-летний мужчина купил неисправный ВАЗ-21144 без номеров, отремонтировал и изменил конструкцию кузова, затем сел за руль пьяным и пытался скрыться от патруля ДПС.

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