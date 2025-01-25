У японских военных будет больше ресурсов, но меньше людей

Япония наращивает военное присутствие на юго-западных островах из-за укрепляющиеся угроз со стороны Китая, говорится в публикации тайваньской Taipei Times со ссылкой на недавний отчет Института исследований национальной обороны.
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