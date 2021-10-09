Русская весна

115 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Столкновение атомной подлодки США с неизвестным объектом: варианты дальнейшего развития событий

Столкновение атомной подлодки США с неизвестным объектом: варианты дальнейшего развития событий

Известный российский учёный-востоковед и экономист, президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с американской атомной подлодкой в Южно-Китайском море.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх