Столкновение атомной подлодки США с неизвестным объектом: варианты дальнейшего развития событий

Известный российский учёный-востоковед и экономист, президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с американской атомной подлодкой в Южно-Китайском море.
Известный российский учёный-востоковед и экономист, президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с американской атомной подлодкой в Южно-Китайском море.
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