Новый жесткий этап наступает в конфликте с Украиной — пришло время логического завершения дела, начатого в 2022 году.
На Украине «начинается ад»: новый жесткий этап СВО и капитуляция Киева
Комментарии
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Miha52 Новик Михаил
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!, ДО ПОЛНОЙ И БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ БАНДЕРЛОГОВА, ДО ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ НАД КИЕВСКИМ РЕЙХСТАГОМ - ВРУ! А ТАКЖЕ ВЕРНЕМ СОФИЮ И ЛАВРУ РПЦ! И ВЕРНЕМ ДОМОЙ РУССКИЙ ГОРОД-ГЕРОЙ ОДЕССУ! И ОСТАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГОРОДА!!! И ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЦИСТСКОЙ НЕЧИСТИ ДОРОГУ ДО ТИРАСПОЛЯ В РУССКОМ ПРИДНЕСТРОВЬЕ!.
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1 м.
Геннадий
Да. Только так, полное истребление последышей фашистов, бандеровцев и пр. мрази, даст спокойную жизнь населению.😇
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