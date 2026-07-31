Miha52 Новик Михаил

РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!, ДО ПОЛНОЙ И БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ БАНДЕРЛОГОВА, ДО ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ НАД КИЕВСКИМ РЕЙХСТАГОМ - ВРУ! А ТАКЖЕ ВЕРНЕМ СОФИЮ И ЛАВРУ РПЦ! И ВЕРНЕМ ДОМОЙ РУССКИЙ ГОРОД-ГЕРОЙ ОДЕССУ! И ОСТАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГОРОДА!!! И ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЦИСТСКОЙ НЕЧИСТИ ДОРОГУ ДО ТИРАСПОЛЯ В РУССКОМ ПРИДНЕСТРОВЬЕ!.