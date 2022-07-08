Полиция Москвы просит водителей выбирать пути объезда в связи с ДТП на МКАД

«На 38 километре внешней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием 9 единиц транспорта. Ее причиной, по имеющейся информации, стал отрыв колеса у автомобиля ВАЗ 2114.
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