БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Цель по имени «Упырь»

Цель по имени «Упырь»

Утром 4 августа в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом сгорел Mercedes. Дотла, так, что от машины остался обугленный каркас.

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