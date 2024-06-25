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Царьград

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В Пентагоне опровергли, что пляж в Севастополе был целью удара ВСУ

В Пентагоне опровергли, что пляж в Севастополе был целью удара ВСУ

Пляж в Севастополе мог не быть целью ракетного удара украинцев.Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил официальный представитель Пентагона.

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