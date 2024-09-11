Поезд сошел с рельсов в результате взрыва в Белгородской области

Вагоны и локомотив грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области. Как сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), инцидент произошел 10 сентября в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол.