Названы топ-3 ассоциаций россиян с Международным женским днём

Топ-3 ассоциаций россиян с Международным женским днем — весна, цветы, праздник. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Топ-3 ассоциаций россиян с Международным женским днем — весна, цветы, праздник. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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