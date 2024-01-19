День финансов прошел на международной выставке-форуме «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» прошел День финансов. Эксперты Центра финансовой грамотности при Департаменте финансов Москвы организовали мероприятия, на которых все желающие могли продемонстрировать свои знания об управлении личным и семейным бюджетом, сохранении и приумножении сбережений, обеспечении собственной финансовой безопасности.