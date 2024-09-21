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Фигуристка Ташлерова: «Мне попалась статья из российского издания, где сравнивали меня и Диану Дэвис. Приятного было мало, меня это надломило»

«Летом у меня случился кризис со здоровьем – в первую очередь, психологическим. Я столкнулась с расстройством пищевого поведения и сейчас понимаю, что молчать о таком неправильно.

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